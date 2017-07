Lyme-Old Lyme High, Middle Schools Publish Q4 Honor Rolls

by

Lyme-Old Lyme High School has published the Honor Roll for Quarter 4, 2016-2017, as follows:

HIGH HONORS

Grade 12: Margaret Berger, Avery Bikerman, Mary Bolles, Lauren Boulay, James Coburn, Morgan Constantinou, Sydney Cowell, Rose Datum, Olivia Ellis, Hunter Friel, Alexandra Gourlay, Everett Grethel, Brennan Griffin, Rachel Hayward, Hayden Hendrik, Joseph Lester, Haley Mahon, Matthew McCarthy, Francesca Melluzzo, Julia Morrison, Julian Muller, Caleigh O’Neil, Peyton Ogden, Jacob Olson, Jenna Peduzzi, Olivia Reneson, Natalie Rugg, Lauren Schillawski, Skyelar Shaw, Cody Stalls, Tanner Sutton, Sophie Warlitz, Laura Wayland, Brendan Wright

Grade 11: Samantha Barretta, Cara Cahill, Erin Cornelius, Adam Drummond, Keelin Hurtt, Maeve Kolb, Sarah Kwon, Lindsay Lewchik, Claudia Mergy, Lauren Mitchell, Shannon Nosal, Emma Pennie, Julia Ritchie, Emily Rivera, Julia Smith, Reed Spitzer, Gabriel Stephens-Zumbaum, Alexander Swanski, Bianca Tinnerello, Caroline Wholean, Ellie Wiese, Lauren Williams, Hannah Wisner, Abigail Zelmanow, Madeline Zrenda

Grade 10: Kathryn Atkinson, Catherine Battalino, Lauren Birk, Casey Blue, Mackenzie Blue, Claire Britton, Paige Britton, Liam Clark, Ann Cote, Britney DeRoehn, Corey Drummond, Olin Frederiks, Grace Gilbert, Kylie Hall, Colin Hallahan, Sarah Hayward, Kate Hickie, Liam Holloway, Aoife Hufford, Mya Johnson, Ciara Klimaszewski, Sophie Kyle, Elyza Learned, John Manthous, Danielle McCarthy, Brynn McGlinchey, Hannah Morrison, Nicholas Myers, Emily O’Brien, Sydney Ogden, Thomas Pennie, Katherine Reid, Nicholas Roth, Olivia Rugg, Noah Rumm, Kellie Sablone, Caroline Sagristano, Anna Sather, Robert Sedlatschek, Parker Stone, Emily Tan, Colleen Walsh

Grade 9: Alexander Williams, Alexandra Alpha, Anabella Arias, Emma Bass, Audrey Berry, Madison Cann, Faith Caulkins, Rory Cavicke, Emilia Cheesman, Elizabeth Cravinho, Isabel Dean-Frazier, Maria Denya, Raymond Doll, Nicholas Fava, Jada Fuentes, Sophia Griswold, Kamber Hamou, Jeffy Joshy, Daniel Kendall, Renate Kuhn, Daniel Kwon, Rachael Larson, Brenna Lewis, Jacqueline Malizia, Melissa Mauro, Thomas McCarthy, Ryan McTigue, Chandler Munson, Samantha Olson, Jenna Porter, Jared Ritchie, Jane Scheiber, Garrett Smith, Emily Speckhals, Evan St.Louis, Olivia Stack, Haley Stevens, Olivia Tetreault, Taylor Thompson, Lydia Tinnerello, Sydney Trowbridge, Kiera Ulmer, Megan VanSteenbergen, Theodore Wayland, Katelyn Wells, Trevor Wells, Clair Wholean, Maggie Wisner, Conner Wyman, Katherine Zelmanow

HONORS

Grade 12: Graham Aird, Abigail Berger, Ethan Bushy, Adam Czarnecki, Meredith Duxbury, Sophie Edson, Alexander Edwards, Julie Golebiewski, Anthony Gryk, Hannah Guenther, Emma Hoyt, Lily Iannitti, Jack Machnik, Bilal Malik, Megan McCarthy, Anna Mesham, Allison Murphy, Kiran Nadkarni, Bailey Nickerson, Lauren Quaratella, Caeli Rice, Camron Roberts, William Roberts, Matthew Sapere, Olivia Schumacher, Marissa Smith, Jacob Stack

Grade 11: Reilly Bair, Kameron Bohan, Anna Catlett, Lily Chamberlain, Rose Cheney, Jacob Coverdale, Anna Donato, Hope Femia, Samuel Fuchs, Jace Funaro, Audrey Gavin, Luke Hoffman, Gillian Holloway, Mikela Jacobson, Liam Johnston, Tasha Joshy, Amanda Marsh, Alec Maskell, Madeline Ouellette, Emma Paynter, Katherine Pettersen, Tabatha Rubitski, Caroline Sirna, Emma Sked, Collin Stalls, Alexandra Sulmasy, Mason Swaney, Ryan Wallace, Erik Zawodniak

Grade 10: Teresa Allan, Madison Babcock, Jocelyn Campbell, Tyler Clark, Lily Cox, Noah Crolius, Grace Edwards, Evan Getz, Zachary Gidius, Patrick Looney, Priyal Patel, Eaven Rivera, Eli St.Germain, Carson Swope, Adam Syed, Ethan Tracano, Caroline Wallace

Grade 9: Devin Burton, Chloe Cahill, Daisy Colvin, Sarah Conley, Samuel Dushin, Emily Evers, Leah Fouquette, Cameron Gagnon, Lucy Gilbert, Tanner Griffin, Darin Hamou, Grace Hanrahan, Lauren Huck, Benjamin Kelly, Caroline King, Elizabeth McCarthy, Mason Morrissey, Dylan Mulligan, Samantha Owen, Sofia Pecher-Kohout, Samuel Roth, Taylor Sedlatschek, Summer Siefken, Philip Sweeney, Aedan Using, Jackson Warren

Lyme-Old Lyme Middle School has published the Honor Roll for Quarter 4, 2016-2017, as follows:

HIGH HONORS

Grade 8: Emily Ashton, Juliette Atkinson, Rachel Barretta, Maxwell Bauchmann, Ava Berry, Kyuss Buono, Kate Cheney, Emerson Colwell, John Cox, Megan Cravinho, Bianca Dasilva, Emily DeRoehn, Francette Donato, Leslie Farrell, Isabella Flagge, Sadie Frankel, Eveliz Fuentes, Jackson Goulding, Schuyler Greenho, Emma Griffith, Isabella Hine, Steven Jette, Aryn Jones, Regan Kaye, Paige Kolesnik, Grace Lathrop, Owen Macadam, Brendan McTigue, Marina Melluzzo, Riley Nelson, Timothy O’Brien, Connie Pan, Olivia Papanier, Margot Paynter, Jacob Quaratella, Tait Sawden, Jesper Silberberg, Mara Sked, Lian Thompson, Angus Tresnan, Katrina Wallace, Lauren Wallace, Kelly Walsh, Alison Ward, Avery Welch, Ellery Zrenda

Grade 7: John Almy,Grace Arnold, Andrew Bennett, Elizabeth Boulay, Hannah Britt, Mackenzie Bussolotti, Chloe Campbell, Evan Clark, Ryan Clark, Anne Colangelo, Nicholas Cox, Lauren Creagan, Elias D’Onofrio, Elise DeBernardo, Eleanor Dushin, Liam Fallon, Victoria Gage, Samantha Geshel, Aiden Goiangos, Fiona Hufford, Nevin Joshy, Kian Kardestuncer, Owen Kegley, Robyn King, Michael Klier, Felse-Alexandra Kyle, William Larson, Megan Loflin, Reese Maguire, Abigail Manthous, Mikayla Masilotti, Evan Morgan, John Moriarty, Elle Myers, Victoria Nichele, Emily Nickerson, Bella Orlando, Margaret Rommel, Frank Sablone, Aksel Sather, Calvin Scheiber, Abigail Sicuranza, Abby Speckhals, Meghan Speers, Drew St.Louis, Nikolai Stephens-Zumbaum, Victoria Stout, Madison Thompson, John Videll, Evan Visgilio, Aidan Ward, Melanie Warren, Ellie Wells, Mary Wholean, Paige Winchell

Grade 6: Bridget Allan, Olivia Alpha, Whitney Barbour, Callie Bass, Livie Bass, Jillian Beebe, Jordan Beebe, Cooper Bowman, Gillian Bradley, Ava Brinkerhoff, Jamie Bucior, Gretchen Burgess, Sarah Burnham, Jennifer Cajamarca, Hayley Cann, Liam Celic, Luke Celic, Alexander Chrysoulakis, Grace Colwell, Marjorie Curtis, Arthur Danford, Anna Davis, Cole Dobratz, John Eichholz, Zachary Eichholz, David Evers, Alexis Fenton, Mason Freer, Amy Gonsalves, Matthew Grammatico, Makenna Harms, Willa Hoerauf, Dylan Hovey, Karissa Huang, Owen Ingersoll-Bonsack, Katie Johnston, Aidan Kerrigan, Hannah Kwon, Celia LaConti, Phoebe Lampos, Theodore Lampos, Karleigh Landers, Jonah Lathrop, Jacob Lopez-Bravo, Ford Macadam, Marielle Mather, Madalyn McCulloch, Caden Monte, Calvin Monte, Cooper Munson, Alexander Olsen, Allott Patterson, Alain Pecher-Kohout, Olivia Powers, Kelsey Pryor, Jacob Rand, Izzadora Reynolds, Benjamin Roth, Rhyleigh Russell, Eli Ryan, Jenna Schauder, Dylan Sheehan, Anders Silberberg, Ned Smith, Malcolm Speirs, Alyssa Spooner, Joseph Steinmacher, Samantha Tan, Kaitlyn Ward, Harry Whitten, George Williams, Quinn Williams, Andrew Zelek



HONORS

Grade 8: Paige Alpha, Colbe Andrews, Sophie Arnold, Emma Boardman, Sadie Bowman, Connor Britt, Hunter Collins, Axel Cruz, Samantha Gray, Alayna Harlow, Destiny Kus, Gabriel Lavoie, Emma McCulloch, Emma Meekhoff, Brianna Melillo, Michael Milazzo, Sophia Ortoleva, Paige Phaneuf, Lauren Pitt, Jeremy Rand, Tessa St.Germain, Kassidy Standish, Isabella Warren

Grade 7: Nicholas Adeletti, Kate Bauchmann, James Creagan, Caroline Crolius, Meyer Goldberg, Nicolette Hallahan, Lillian Herrera, Madison Hubbard, Camden McMinn, Emily Mesham, Brendan O’Brien, Aman Patel, Jacob Ritchie, Alexander Roth, Maverick Swaney

Grade 6: Elsie Arafeh-Hudson, Eli Brown, Sebastian Burgio, Ian Diaz, Kylie Dishaw, Archer Evans, Richard Frascarelli, Reece Guillet, Ethan Hale, Madison Krol, Monique Lavoie, Joseph Montazella, Thomas Moore, Jack Morgan, Jaden Reyes, Santiago Rodriguez, Trinity Velazquez, Colin Wiese